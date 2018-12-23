Скандальный «золотой парашют» лишил ямальскую чиновницу поста

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 19:58 — REGNUM После скандала с «золотым парашютом» заместитель главы города Лабытнанги Ольга Бульс покинула мэрию. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время своей прямой линии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сперва Ольга Бульс удивила общественность, когда обратилась в суд с иском к администрации города Лабытнанги о взыскании недоплаченного материального поощрения за более чем 26-летнюю службу в качестве чиновницы. Она получила при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 1 октября 2018 года «золотой парашют» в размере трёхмесячного оклада. По закону же ей причиталось восемь окладов и она отсудила у мэрии 1,5 млн рублей. Затем удивлению граждан не было предела, когда Ольга Бульс вернулась в горадминистрацию Лабытнанги.

Губернатор ЯНАО заявил, что пенсионерка после резонанса в СМИ всё-таки покинула пост.

«Случай в Лабытнангах действительно вызвал определенную волну негодования, как мы знаем, теперь этот человек больше там не работает. У нас требования к образу жизни, к поведению, к решениям, к поступкам государственных служащих, особенно руководителей, высокие. Главы у нас некоторые ушли в отставку, когда были вещи компрометирующие. Когда ты возглавляешь, например, муниципальное образование, то повышенный коэффициент к твоим поступкам. Так будем и дальше действовать», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Отметим, что после публикаций в местных СМИ ситуацией с замглавы Лабытнанги заинтересовалась региональная прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку.

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