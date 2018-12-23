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Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «сигналом» для РФ

Политика

Украина благодарна международным партнерам за поддержку

Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «сигналом» для РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 23 декабря 2018, 19:53 — REGNUM  «Четким сигналом» для Российской Федерации является принятие в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) резолюции по Крыму. Об этом написал президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Facebook.

«Международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека (в Крыму)», — написал глава государства, напомнив о принятии за последние два месяца двух «важнейших резолюций по Крыму».

Порошенко добавил, что Украина благодарна международным партнерам за поддержку.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 22 декабря Генассамблея Организации Объединённых Наций приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека» в Крыму. Голосование состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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