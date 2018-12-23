Президент США тоже покончил с террористами в Сирии

Авигдор Эскин, , 19:26 — REGNUM

Решение президента Трампа о возвращении домой двухтысячного американского воинского контингента застало врасплох политиков и аналитиков США со всех сторон спектра воззрений. Общей реакцией было недоумение.

Обычно такие действия приходят в ответ на высокие потери или какие-то стратегические провалы. В нашем случае не приходится говорить о вынужденном отступлении. Американцы занимались в Сирии истреблением ИГ (Исламское Государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) и только этим. Две тысячи солдат США были посланы строго для антитеррористических операций. Конгресс и Сенат санкционировали их присутствие токмо для достижения этих целей. К примеру, американцы не пытались пресечь переброску через эту территорию иранского оружия вглубь Сирии.

Вопреки представлениям загрязнивших свой слуховой аппарат назойливыми звуками телехора для незнаек, американцы занимались последние годы в Сирии и в Ираке преимущественно ликвидацией террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других близких по духу и кровожадности организации. Их вклад в ликвидацию таких столиц террора, как Ракка и Мосуль, вполне сопоставим с заслугами России в уничтожении логовищ исламистского душегубства в Алеппо и Ярмуке.

Не без доли иронии можно констатировать, что Вашингтон сыграл громадную роль в укреплении шиитского правления в Ираке и в спасении режима Асада в Сирии, что было на руку Ирану. Это вполне вписывается в американскую стратегию после сентября 2001 года: предотвращение терактов в США любой ценой. В большинстве случаев такого рода акты душегубства планируются и осуществляются такими суннитским группировками, как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль Каеда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их филиалы. Иран и шиитские радикалы тоже не удерживались от дерзких планов нанесения удара по самим США, на их территории, но они существенно уступают суннитским конкурентам.

Во времена президента Рональда Рейгана Вашингтон помогал оружием как Ираку, так и Ирану. Сама война не была спровоцирована американцами, но те умело воспользовались ситуацией. Даже вполне лояльный американскому разведсообществу аналитик Джордж Фридман признает эти факты и говорит открыто, что тождественная тактика была бы приветственна и сегодня. Он имел в виду схватку между радикальными суннитами и радикальными шиитами до последней капли крови.

На первом этапе гражданской войны в Сирии американцы публично высказывались в поддержку смены режима в Дамаске, вторя своим традиционным арабским суннитским союзникам. Но со временем они начали прикладывать все усилия в направлении уничтожения вышеупомянутых террористических группировок. Хоть это и не было их целью, но на деле американцы укрепили режим Асада, избавив его от активных повстанцев-террористов на трети территории Сирии.

Возможно, Трамп бы и сам не прочь применить стратегию Рейгана, но на деле военные операции США были всё более на пользу Ирану, алавитам и Асаду. В такой ситуации бывает проще уйти вовремя, нежели стать самому жертвой кровавого ближневосточного болота.

В прессе мы найдём в эти дни в прессе множество спекуляций на тему, почему Трамп приказал вывести из Сирии две тысячи американских солдат. На свет пришло множество высосанных из пальца или из бутылки теорий. Они уводят нас от ясного понимания.

Всё куда проще, чем кажется кривомыслам. Дональд Трамп много раз говорил о своём намерении сократить военный контингент США за рубежом. Он особо ясно подчеркивал излишество в количестве американских «ботинок» на Ближнем Востоке. Трамп относится всерьёз к собственным обещаниям.

Для тех, кто знает и понимает Трампа, в его решении не было ошеломляющей внезапности. Его поняли и поддержали в Израиле. Знаменательно, что спокойное понимание выказал и президент России Путин.

Заявление Трампа напомнило российским обозревателям уже ставшее привычным. Все сбились со счета, сколько раз Россия уже одерживала сокрушительную победу над террористами в Сирии и сколько раз она выводила оттуда своих солдат?

Президент Трамп был тоже излишне поспешен, когда заявил о полной победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А вот в его необратимую способность вывести войска из Сирии можно вполне верить.