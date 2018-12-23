В водах Финляндии началась укладка «Северного потока — 2»

Хельсинки, , 18:19 — REGNUM К строительству участка газопровода «Северный поток — 2», расположенного в исключительных водах Финляндии, присоединилось трубоукладочное судно Pioneering Spirit. Об этом сообщается на сайте компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту судна Pioneering Spirit, которое присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода, находится многонациональный экипаж численностью 570 человек.

Как передавало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2», длина которого составит 1 224 км, будет проходить по дну Балтийского моря, доставляя российский газ в Германию.

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