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МИД Турции обвинил Нетаньяху в «гибели тысяч палестинцев»

Политика

29 ноября 2018 г. власти Израиля приняли решение не назначать нового посла в Турцию

Анкара, 23 декабря 2018, 16:39 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несет ответственность за «гибель тысяч неповинных палестинцев». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя критику главы израильского правительства в адрес Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Нетаньяху — хладнокровный убийца современности, — считает Чавушоглу. — Он ответственный за гибель тысяч неповинных палестинцев».

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября 2018 г. власти Израиля приняли решение не назначать нового посла в Турцию, что стало ответом на решение Анкары не возвращать в Тель-Авив своего дипломата.

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Внешняя политика Турции
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