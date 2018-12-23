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В КНР собралась очередная сессия Посткома ВСНП

Политика

Парламентарии примут ряд законопроектов и обсудят тематические доклады

Пекин, 23 декабря 2018, 14:17 — REGNUM  В Пекине открылась 7-я сессия Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая будет продолжаться до 29 декабря, сообщает 23 декабря Синьхуа.

В ходе сессии планируется рассмотреть ряд новых законопроектов, а также поправок в уже действующие законы. Сообщается о том, что в повестке дня депутатов находятся проекты законов об управлениях вакцинами, об иностранных инвестициях, а также поправки к закону о патентах. Кроме того, на сессии также будет обсуждаться ряд докладов, в частности, об охране морской среды и об использовании медицинского фонда.

ВСНП — однопалатный парламент, избираемый на пять лет; ПК — постоянно действующий орган ВСНП, который собирается на сессии раз в два месяца. Численность ПК ВСНП — около 130 депутатов.

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Политика Китая
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