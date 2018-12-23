УПЦ: Власти Украины готовят провокации возле храмов

Киев, , 14:13 — REGNUM Главам сельских советов Внницкой области Украины 22 декабря поступили требования повлиять на местных священников канонической Украинской православной церковь, чтобы заставить их перейти к раскольникам, а также организовать провокации возле храмов. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщается на сайте просветительского отдела УПЦ.

Утверждается, что 22 декабря поступил звонки от заместителя Бершадской районной государственной администрации Ольшевского В.Е. который потребовал от сельских советов подстрекать местных жителей к переходу с УПЦ в раскольническую ПЦУ.

Также по информации канонической церкви, местные власти обещают священникам из канонической церкви оказать содействие в переходе в раскол в виде «организованной доставке» «прихожан» для участия в фальшивых «приходских» собраниях.

Духовенство УПЦ отмечает, что такие противоправные мероприятия украинских чиновников напрямую одобрены руководством города Винницы.

Священники и верующие Тульчинской епархии УПЦ будут защищать свои храмы от противоправных действий чиновников, депутатов-радикалов и раскольников.