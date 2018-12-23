Сможет ли Порошенко проскочить между США и Британией?

Александр Халдей, , 14:26 — REGNUM

Министр обороны Британии Гедвин Вильямсон прибыл на Украину лично. Целью его визита является усилить тающий резонанс от инцидента в Керчи и не дать заглохнуть поднятой антироссийской волне. Но для чего аж целый британский министр обороны прибыл в Одессу по поводу трёх арестованных Россией катеров Украины?

Британия аж захлёбывается, как ей нужен горячий конфликт Украины с Россией в ближайшее время. Немедленно, в ближайшие несколько дней, до конца этого года. Почему Британия — главный заказчик драки?

Как известно, у США и Британии в хозяевах одни и те же семьи. Этим семьям очень нужно сейчас сделать что-то очень сильное. Так ударить по России, чтобы она остановилась в своём движении. И если даже не остановилась, то чтобы в Европе все думали, что остановилась. И тоже остановились в своих планах.

Но так как на Трампа в США сейчас надежды нет, он занят внутренней борьбой настолько, что вошёл в конфликт с ФРС по поводу увеличения ставки, которую он требовал не повышать, объявил о выводе войск из Сирии и Афганистана, да к тому же у него уходит в отставку министр обороны, то ясно, что в ближайшее время рассчитывать на участие США в раскачивании Украины не стоит.

Тем более что представитель Трампа Волкер ясно дал понять Порошенко, что США не хотят затягивания военного положения и переноса выборов. То есть ясно, что в ближайшую неделю США, во всяком случае трамповской их части, не нужно никаких ЧП в Азовском море.

А это значит, что враги Трампа глобалисты Лондона-Вашингтона упускают золотое время для операции, которая задумана давно и, несмотря, на раскрытие всех планов, открыто готовится на ближайшее время. Порошенко может не решиться на провокацию, и чтобы у него не возникло никаких мыслей насчёт отказа от войны, на Украину прибыл министр обороны Великобритании. Ясно, что он прибыл не ради заявлений солидарности и рекламных акций. Всё это он мог выразить и в рождественской открытке. Идёт британское давление на Киев с целью начать войну в ближайшую неделю, во что бы то ни стало.

Британский след складывается из разных событий, как картинка из пазлов. Турчинов заявляет о том, что в ближайшее время будет предпринят ещё один проход украинских катеров в Азовское море. То есть, по сути, нагло ставит под угрозу американский сценарий выборов. Кто его на это подвигнул? Точно не Волкер.

На Украине под Донбассом высаживается группа спецназа Британии SAS. Зачем британские диверсанты прибыли на линию фронта именно сейчас? Явно не советы давать и изучать местную флору. В Одессу приходит британский разведывательный корабль. В самой Одессе Вильямсон ведёт переговоры и потом демонстративно выходит в море на украинском катере.

Практически, это команда «Делай как я!». Лондон не верит в желание Вашингтона сейчас сорвать выборы на Украине и сам вмешивается в начало войны. Лондону война России с Украиной здесь и сейчас намного важнее срыва американских планов в отношении трансферта власти на Украине.

Это первое проявление прямого конфликта интересов Британии и США в Восточной Европе. Столкновение стратегий. Учитывая, что Британия и США как государства обладают таким же условным суверенитетом от семей-членов ФРС, как и сама Украина, то не удивительно, почему государственный чиновник Британии действует вопреки интересам государственных чиновников в США. Просто хозяева печатной машинки не могут сейчас оперативно действовать через США, там они могут только ставку поднимать, и политически они стали более активно действовать через Англию. Трамп для них никто. Приказчик. Интересы государства США они всегда ставили ниже своих групповых.

Конфликт Трампа с главой ФРС Пауэллом вызван тем, что тот вопреки интересам производственного комплекса США, но в интересах узкой группы финансистов поднимает ключевую ставку. Это гарантирует спад у реального сектора, но даёт возможность финансистам снова на спекуляциях получить прибыль. То есть глава ФРС Пауэлл открыто действует против национальных интересов США, за которые бьётся Трамп. Производители проиграют, финансисты выиграют. Трамп будет связан этим конфликтом, и с Украиной к нему сейчас лучше не подходить. Там назначены выборы, определён преемник и больше ничего менять нельзя. Поэтому Англия берёт дело организации украино-российской войны в свои руки. Точнее не Англия, а реальные хозяева Англии и США.

Это говорит о серьёзном снижении их потенциала, так как Англия всегда воздерживается от демонстративного участия в разжигании войны в Европе. Если уже прямо так, целый министр обороны приезжает и требует срочно начать войну, то у глобалистов какие-то серьёзные проблемы.

Что может сказать Вильямсон Порошенко? Он может требовать быть решительным и не оглядываться в этом вопросе на Белый дом. Он может передать гарантии хозяев ФРС уладить все претензии со стороны администрации США в случае, если Порошенко пойдёт по стопам Саакашвили. Могут заверить, что победа и не нужна, нужен только зачин. И могут отказать в покровительстве, если Порошенко не послушается.

Так как на Украине, а, возможно, уже и в Белоруссии, Ми-6 хозяйничает посильнее ЦРУ, то сомнения Порошенко можно понять. Он боится сесть между двумя стульями, так как не верит ни США, ни Англии. Он помнит, что стало с Саакашвили, которого американцы сначала толкали к войне, а потом кинули. Или что сегодня происходит с курдами, которых кинули еще более обидно.

Если Порошенко сейчас оступится, начнёт войну, и его разобьют, он сорвёт выборы, а США не защитят, и вопреки обещаниям Лондона его бросят на произвол судьбы, то Тимошенко просто распнёт Петра Алексеевича на кресте. Она повесит на него всё от времён Кравчука и до грядущего поражения. И нигде в мире Порошенко уже не спрячется.

И если Саакашвили бегает по миру от грузинского правосудия потому, что Штаты запрещают его трогать, и то — никто не говорит, что это навсегда, то в отношении ослушника Порошенко такой крыши может и не быть. Штаты не простят ему срыва выборов после прямого указания Волкера. Все игры в блоковую солидарность останутся на уровне риторики, а вот козлом отпущения Порошенко непременно сделают. Ибо нельзя быть слугой двух господ, особенно когда между этими господами не все интересы совпадают.

Порошенко всё больше запутывается между играми англосаксонских покровителей. Он для них не партнёр, а именно халявщик, марионетка, которую до поры терпят в обмен на дисциплину и послушание. Но когда команды поступают из двух центров одновременно, но требуют разного, то тут так явственно пахнет могилой, что, возможно, Сашко Билому больше повезло.

Для него, во всяком случае, самое страшное уже позади. А вот у Порошенко ещё всё это может возникнуть уже в недалёком будущем. Когда с тобой работает сначала Волкер, а потом Вильямсон, и ты подводишь обоих, то третьим визитом уже будет визит «доктора». На войне как на войне.