Христиане предупреждали сирийских курдов – курды отмахнулись

Станислав Стремидловский, , 13:14 — REGNUM

Ряд христианских активистов, занимающихся мирным урегулированием на Ближнем Востоке, подвергли критике решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. По их мнению, это поставит христиан под угрозу и может заставить их снова бежать.

Уход американцев «открывает врата ада» для жителей северной Сирии, цитирует американский католический портал National Catholic Reporter слова архимандрита Ассирийской церкви Востока Эммануил Юхана, ссылаясь на «военные угрозы, уже озвученные Турцией». Отец Эммануил говорит при этом о «коллективной памяти» христианской общины ассирийцев в отношении «геноцида, совершенном против них турками-османами в 1915 году». Также, по его мнению, решение о выводе американских войск находится в противоречии с подписанным на днях президентом Трампом законом о помощи и ответственности за геноцид в Ираке и Сирии 2018 года. Здесь стоит уточнить, что ассирийский священник руководит христианской программой помощи все же Северному Ираку. Вместе с тем, он находится в постоянном контакте со своими коллегами-клириками в северной Сирии, которая «в конечном итоге самая стабильная нетронутая территория», хотя «мы можем не соглашаться по ряду тем с курдами». И это заставляет задаться вопросом: кто в итоге является главным проигравшим от решения Трампа — сирийские христиане или сирийские курды?

Действительно, когда турецкие войска в конце января 2018 года вторглись в сирийский Африн в рамках операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в лице «Отрядов народной самообороны» (YGP), архимандрит Юхана заявлял, что «турецкие военные операции против курдов и христиан Африна не могут быть оправданы», а сражение с теми, «кто воевал с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» выглядит «шокирующим» и «сомнительным». Однако для Анкары, которую, кстати, тогда одобрил константинопольский патриарх Варфоломей (турецкая газета Hürriyet публиковала его письмо, где он заявил о поддержке «решительности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в его борьбе против террора», сообщил, что «молится за успех операции «Оливковая ветвь» и «просит Бога, чтобы турецкие вооруженные силы достигли своей цели») местные христиане не были первоочередной целью. В то же время, христианские общины на севере Сирии за последние несколько лет гражданской войны и вторжения банд джихадистов немало пострадали от своих курдских земляков.

Совсем недавно, в октябре 2018 года, журналист-христианин Сулейман Юсф, родом из Эль-Камышлы, города в контролируемой курдами сирийской провинции Джазира, в беседе с итальянским католическим порталом AsiaNews говорил о том, что христианские школы находятся под угрозой закрытия, оказавшись между «молотом» арабского сирийского режима и «наковальней» курдской автономии. «Я не утверждаю, что курды хотят изгнать ассирийцев и христиан (а также нехристиан) из районов, находящихся под их контролем, — подчеркивал Юсф. — Однако их неправильная политика и практика побуждают христиан (и других) уходить». По его словам, «контролируемый курдами сирийский регион Джазира находится под американским влиянием. Американцы могут оказать давление и попросить своих курдских партнеров не конфликтовать с ассирийцами и христианами и не вредить их школам. Тем не менее американцы не сделали этого, потому что не заботятся об ассирийцах и христианах и их будущем».

А ведь был перед глазами сирийских курдов пример Иракского Курдистана, который сумел выстроить грамотную политику в отношении христиан. Эрбиль отказался от прежней идеологемы «никто не является нашим другом» в пользу принципа «каждый наш друг». Когда в 2014 году началось наступление отрядов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Ниневия, густонаселенной христианами, они были вынуждены бежать. И их приютили в Иракском Курдистане. Жизнь беженца, конечно, не сахар, но все-таки в Эрбиле постарались создать христианам более-менее нормальные условия. При этом власти автономии поддерживают хорошие отношения с местным Халдейским патриархатом и Святым престолом. Иракских курдов принимали в Ватикане, а в Эрбиле был открыт Католический университет. Учитывая, что иракских христиан поддерживает мощное католическое лобби в США, можно не сомневаться, что вложения Иракского Курдистана еще окупятся.

Однако ничего подобного христиане не видели со стороны сирийских курдов. В итоге последним сегодня приходится начинать искать себе новых союзников практически с нуля. Сирийские курды обращаются к Парижу. В интервью Le Monde сопредседатель Сирийского демократического совета Ильхан Ахмед просит «Францию оказать давление на Турцию, которая является страной НАТО» и одновременно шантажирует тем, что «в случае вторжения в наш регион мы больше не сможем контролировать наши тюрьмы, и мы опасаемся, что сотни иностранных джихадистов, которых мы держим в наших тюрьмах от имени западных стран, включая Францию, убегут… На карту поставлено не только выживание нашего народа, но и безопасность улиц Парижа и европейских городов». Гуманитарные мотивы понятны Церкви, она, возможно, могла бы присоединится к мольбам курдов. Но еще в феврале 2018 года глава католической организации l'Œuvre d’Orient монсеньор Паскаль Гольниш в интервью французской католической газете La Croix, комментируя военную операцию турок, замечал, что «в этой сирийской Месопотамии» стремление сделать анклав своего рода Курдистаном спровоцировало у некоторых курдов «агрессивное поведение» против христиан.

Христиане при этом уже объясняли кое-что сирийским курдам. Как говорил летом 2017 года сиро-католический архиепископ Жак Бехнан Хиндо, «курдские партизаны «Демократического союза» (PYD) чувствуют себя сильными, потому что, как они считают, их поддерживают США. Я предупреждал их: смотрите, американцы рано или поздно уйдут, а вы окажетесь в положении худшем, чем прежде». Так оно и произошло, и в итоге сегодня трудно представить, кто может ныне оказать поддержку сирийским курдам, которые ищут ее на Западе, отмахиваясь от других частей света и местного христианского населения.