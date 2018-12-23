О чём Чавушоглу будет вести переговоры в Вашингтоне?

Станислав Тарасов, , 10:51 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала ТRТ сообщил, что 8 января в Вашингтоне он намерен обсудить процесс вывода американских войск из Сирии. Правда, турецкий дипломат пока не уточнил уровень предстоящих переговоров. Накануне Анкара заявила, что поддерживает решение президента США Дональда Трампа о выводе военных из Сирии и откладывает на некоторое время намеченную военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По словам Чавушоглу, «отсрочка операции необходима, чтобы не допустить случайного ранения американских военнослужащих во время того, как они будут покидать Сирию».

Добавим и американские утверждения о том, что решение о выводе военных из Сирии оказалось неожиданным даже для самого ближайшего окружения американского президента. Но Анкара заранее обладала такой информацией. The Washington Post сообщает, что на эту тему Трамп вел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом еще в Аргентине во время недавнего саммита «Большой двадцатки». После этого проблема обсуждалась и с Великобританией. Знали ли об этом в Москве? По всем признакам — да. На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин не случайно говорил: «Если США приняли решение вывести свой контингент (из Сирии — С.Т.), это правильно. Присутствие американских войск в Сирии нелегитимно, оно не подтверждено решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций». Так что шаг Трампа не был «ударом вслепую» в отношении своих некоторых союзников, в частности, Турции.

Правда, тут не обошлось без конспирологических заключений. Так, американское издание Miami Herald утверждает, что президент «своим решение преподнес к Рождеству подарок Путину, чтобы смягчить полученный им удар от Константинопольского патриарха по расколу восточного православия, за которым стоит Вашингтон» и, мол, теперь «расширяется доступ России к теплым водам и богатым нефтью месторождениям библейского Ближнего Востока». По версии французской газеты Le Figaro, всё обстоит иначе, Трамп решает другие задачи. Первая: не допустить вступления в вооруженное противостояние с Турцией из-за сирийских курдов, чтобы не потерять эту страну в качестве союзника по НАТО. В этой связи специальный представитель государственного секретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что «американская поддержка курдов была тактической и временной, речь можно вести о более обширной сделке» между Трампом и Эрдоганом, которая «помимо Сирии, охватывает продажу ракет Patriot Анкаре, чтобы закрепить Турцию в НАТО, в то время как ее обхаживает Россия».

Вторая версия: вывод американских войск из Сирии вписывается в «иранский сценарий» укрепления позиций Тегерана и ливанской военизированной группировки «Хезболла», что создаст проблемы для Израиля. Существует, наконец, третья версия: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно потерпело серьезное поражение в Сирии, но полностью не уничтожено. Министр обороны Франции Флоранс Парли сказала так: «Мы не разделяем мнение о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожена. Это чрезвычайно серьезное решение, мы считаем, что работа должна быть закончена». ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может возродиться, как это произошло в Ираке, когда войска США покинули эту страну в 2011 году. Плюс к тому потенциальные военные действия Турции против сирийских курдов, что в свою очередь может привести к последующим террористическим атакам курдов в Турции. Хотя Reuters полагает, что, «оказавшись без поддержки США, курды могут попытаться самостоятельно защитить удерживаемую территорию и от сирийского режима и от турецких войск, или же заключить на определенных условиях сделку с Дамаском». Компромисс с курдами позволит сирийскому руководству вернуть под контроль значительный кусок сирийской территории, за исключением сирийского севера, который Турция считает стратегической буферной зоной против курдских сил.

Вообще, сценариев возможного развития событий в регионе напрашивается множество, так как американский уход меняет расклад сил не только на сирийском северо-востоке, но и в регионе в целом. Если же говорить конкретно о Турции, то в ходе визита Чавушоглу в США Анкаре придется решать вопрос о своих дальнейших действиях, начинать ли антикурдскую операцию на востоке от Евфрата. Если да, то когда, если нет, то что-то должно измениться. Но что именно? Станут ли на этом пути барьером усилия с участием Турции по организации конституционного комитета, уполномоченного реформировать основной закон будущей Сирии? Пока никто не знает, у кого теперь больше развязаны руки: у Вашингтона или у Москвы с Анкарой и Тегераном как участников Астанинского процесса. Так что назревает важный саммит лидеров России, Турции и Ирана, чтобы принять решение о дальнейших шагах.