The National Interest обозначил регионы, где может начаться Третья мировая

Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли в своей статье для американского журнала The National Interest назвал наиболее «горячие» регионы, в которых, по его мнению, в 2019 году может начаться Третья мировая война.

Фарли считает. что такими регионами в будущем году останутся Южно-Китайское море, Корейский полуостров, Персидский залив и Украина.

В Южно-Китайском море продолжается противостояние США и Китая, которые к тому же ведут между собой торговую войну. Пока что эта борьбы идет с помощью экономических санкций и споров о тарифах, однако совершенно не исключено, что по мере ухудшения двусторонних отношений конфликт может перейти в стадию военного столкновения.

Другой горячей точкой остается Украина. недавний инцидент в Керченском проливе вызвал существенный рост напряженности в регионе. При этом Фарли считает, что Россия вовсе не заинтересована в эскалации конфликта и хотела бы сохранить статус-кво в преддверии выборов на Украине, но сами эти выборы могут внести в ситуацию неопределенность. С учетом того, что напряженность в отношениях между США, которые поддерживают Украину, и Россией сохраняется, шаткий баланс может быть разрушен любым даже небольшим потрясением.

Напряженность в Персидском заливе сохраняется уже много лет и вариантов её деэскалации не просматривается. США вновь перешли к политике санкций в отношении Ирана, ситуацию также усугубляет конфликт в Йемене.

Фарли считает. что ситуация на Корейском полуострове также несет потенциальную опасность начала глобального конфликта. Несмотря на некоторые успехи, которые удалось достичь в ходе переговоров США и КНДР на высшем уровне, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут испортится в любой момент, при том что реальной денуклеаризацией Корейского полуострова никто не занимается.

По мнению Фарли, дальнейшее ухудшение отношений между США и Китаем «предвещают беду». Кроме того, география горячих точек в ближайшее время может существенно расширится.