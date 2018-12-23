National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война в статье в The National Interest.

Американский военный эксперт считает, что наибольшим конфликтным потенциалом обладают следующие регионы:

Южно-Китайское море . Этот регион стал точкой столкновения интересов Китая и США. Пока стороны конфликта ограничиваются торговыми санкциями, однако США пошли на обострение, арестовав руководителя китайской технологической фирмы Huawei. Если отношения между США и Китаем продолжат ухудшаться, то именно южно-китайское море станет ареной конфликта.

. Этот регион стал точкой столкновения интересов Китая и США. Пока стороны конфликта ограничиваются торговыми санкциями, однако США пошли на обострение, арестовав руководителя китайской технологической фирмы Huawei. Если отношения между США и Китаем продолжат ухудшаться, то именно южно-китайское море станет ареной конфликта. Украина . Роберт Фарли отметил, что инцидент в Керченском проливе заставил мир вспомнить об Украине. Он предположил, что предстоящие президентские выборы на Украине способны нарушить баланс сил, сформировавшийся в регионе, что может привести к хаосу.

. Роберт Фарли отметил, что инцидент в Керченском проливе заставил мир вспомнить об Украине. Он предположил, что предстоящие президентские выборы на Украине способны нарушить баланс сил, сформировавшийся в регионе, что может привести к хаосу. Персидский залив . В этом регионе конфликт может начаться сразу в нескольких странах. Одной из них является Иран, находящийся под тяжёлыми экономическими санкциями со стороны США. Также конфликт может разгореться и между Саудовской Аравией и Йеменом. Третей конфликтной точкой остаётся Сирия, в которой возможно возобновление активных военных действий между курдами, турками, сирийцами и иракцами.

. В этом регионе конфликт может начаться сразу в нескольких странах. Одной из них является Иран, находящийся под тяжёлыми экономическими санкциями со стороны США. Также конфликт может разгореться и между Саудовской Аравией и Йеменом. Третей конфликтной точкой остаётся Сирия, в которой возможно возобновление активных военных действий между курдами, турками, сирийцами и иракцами. Корейский полуостров . Эксперт отметил снижение напряжённости в этом регионе, связанное с некоторым налаживанием отношений между КНДР и США. Однако ситуация на полуострове остаётся опасной, так как в конфликт вовлечены интересы не только двух Корей и США, но и Китая и Японии.

. Эксперт отметил снижение напряжённости в этом регионе, связанное с некоторым налаживанием отношений между КНДР и США. Однако ситуация на полуострове остаётся опасной, так как в конфликт вовлечены интересы не только двух Корей и США, но и Китая и Японии. Последним опасным регионом военный эксперт назвал любой из регионов Земли, в котором может вспыхнуть конфликт. Он отметил, что мировые державы концентрируют дипломатические, военные и политические ресурсы на ключевых «взрывоопасных» регионах, между тем мировой конфликт может разгореться даже из небольшого регионального конфликта. Например, такой конфликт может возникнуть в Прибалтике, в Азербайджане, в Кашмире или в Венесуэле.

Отметим, в прошлом году Роберт Фарли также назвал пять самых конфликтогенных регионов Земли. Тогда он выделил КНДР, Тайвань, Украину, Турцию и Персидский залив.