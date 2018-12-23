Воскресенье, 23 Декабря 2018 года
10:29:55 МСК

Генассамблея ООН впервые за 10 лет завершила работу до Рождества

Политика

Семьдесят третья сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 18 сентября текущего года

Генассамблея ООН впервые за 10 лет завершила работу до Рождества
Patrick Gruban
Зал Генеральной Ассамблеи ООН

Нью-Йорк, США, 23 декабря 2018, 09:47 — REGNUM  О том, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций завершила свою работу впервые за десять лет до 25 декабря, даты кода празднуется католическое Рождество, сообщила 23 декабря в своем Twitter президент ГА Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

В своем сообщении президент Генассамблеи поздравила всех делегатов и государств-членов организации с этим событием и заявила о том, что она гордится всем тем, что ГА ООН достигла в 2018 году, а также выразила надежду на то, что ООН останется также актуальной для всех в 2019 году.

Отметим, семьдесят третья сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 18 сентября текущего года. Она является одним из шести главнейших органов ООН и при этом это единственный орган, в котором все 193 государства имеют равное представительство по принципу одна стран — один голос.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить