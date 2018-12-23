Генассамблея ООН впервые за 10 лет завершила работу до Рождества

Нью-Йорк, США, , 09:47 — REGNUM О том, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций завершила свою работу впервые за десять лет до 25 декабря, даты кода празднуется католическое Рождество, сообщила 23 декабря в своем Twitter президент ГА Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

В своем сообщении президент Генассамблеи поздравила всех делегатов и государств-членов организации с этим событием и заявила о том, что она гордится всем тем, что ГА ООН достигла в 2018 году, а также выразила надежду на то, что ООН останется также актуальной для всех в 2019 году.

Отметим, семьдесят третья сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 18 сентября текущего года. Она является одним из шести главнейших органов ООН и при этом это единственный орган, в котором все 193 государства имеют равное представительство по принципу одна стран — один голос.