Посол США обвинил Spiegel в антиамериканской пропаганде

Берлин, , 08:29 — REGNUM Посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл обвинил немецкую газету Der Spiegel в предвзятом отношении к США и потребовал провести независимое расследование в отношении одного из авторов издания. Der Spiegel опубликовало ответ на обращение Гренелла.

Обращение американского посла прошло на фоне скандала, связанного со Der Spiegel. Один из репортёров издания Клаас Релотиус был обличён в публикации недостоверных сведений. Он признался, что истории, опубликованные в дюжине статей, были существенно искажены или вовсе выдуманы. Часть статей Релотиуса имела отношение к американской политике.

В ответе на обращение Ричарда Гренелла Редакция Der Spiegel извинилась перед американскими гражданами за публикацию недостоверных данных. При этом в издании подчеркнули, что редакция не настроена против США, а критика в отношении Дональда Трампа направлена на конкретного политика, а не на американский народ.

Отметим, одной из публикацией, вызвавшей недовольство у американского посла, стала статья Клааса Релотиуса о президентских выборах в США. Релотиус в публикации сообщил, что посетил один из небольших американских городков, чтобы выяснить, как простые люди относятся к новому президенту. Позже выяснилось, что основная часть статьи, включая людей и географические данные, была выдумана журналистом.