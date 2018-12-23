Представители ВСУ четырежды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, , 08:19 — REGNUM О четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за минувшие сутки позиций народной милиции Луганской народной республики, сообщили 23 декабря в пресс-службе народной милиции ЛНР.

Как передает Луганский ИнформЦентр, обстрелу были подвергнуты села Сокольники и Смелое, а также поселок городского типа Донецкий. При обстрелах использовались вооружение БМП, 82-мм миномет, стрелковое оружие, в ом числе — крупного калибра, и автоматические станковые гранатомёты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге в Луганском ИнформЦентре заявил о переброске ВСУ двух железнодорожных составов с тяжелой бронетехникой на станцию Рубежное на Донбассе.