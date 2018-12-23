Трамп оставляет Сирию: взгляд из Баку

Мира Гасанова, , 08:08 — REGNUM

Решение президента США Дональда Трампа о выводе двухтысячного воинского контингента из Сирии вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров считает, что оно стало большой неожиданностью для администрации США, а последовавшая отставка главы Пентагона Джеймса Мэттиса является наглядным тому свидетельством.

Уход Мэттиса, по всей видимости, обусловлен не только несогласием с политикой Трампа в Сирии, вполне вероятно это связано и с Тегераном. Известно, что сразу после прихода Трампа к власти им был инициирован выход из ядерного соглашения с Ираном, против этой страны вводятся санкции, а по периметру, за исключением северных границ, усиливаются военные приготовления США и его союзников. В ответ на это Тегеран использует свое присутствие в Сирии для усиления вооруженных сил в приграничных районах Израиля в качестве возможности ответного удара по главному союзнику Вашингтона в регионе. Поэтому можно полагать, что решение о выводе американских войск из Сирии принято Трампом в качестве исполнения каких-то негласных договоренностей с Тегераном, связанных с выводом проиранских вооруженных формирований из приграничных с Израилем районов Сирии. Наличие этих сил долгое время в США рассматривалось как главная угроза не только интересам безопасности Израиля, но и Вашингтона. Вполне вероятно, что в качестве посредника в данном процессе принимала участие одна из важных игроков в сирийском конфликте — Москва.

Одним из элементов плана Белого дома, по мнению Алескерова, является то, что США согласны на усиление в Сирии военного присутствия Турции. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о скором начале военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Вопрос обсуждался с главой Белого дома. По словам Эрдогана, Вашингтон положительно отнесся к планам Анкары, однако вскоре последовало решение о выводе американского контингента, для реализации которого требуется определенное время и условия, в связи с чем, вероятно, Турция вынужденно отсрочила проведение заявленной антитеррористической операции. А может на то и был расчет Трампа? Турция уже заявила, что с операцией торопиться не будет, все вопросы будут согласовываться с союзниками, в том числе с Россией и с Ираном, еще есть и сирийская армия, которая после вывода американцев может приложить усилия для возвращения этих территорий под свой контроль. Турция же конкретно решает вопрос создания зоны безопасности после успешной операции в районе Африна.

«Анкара намерена продвигаться вдоль всей своей границы с Сирией, в будущем и вдоль границы с Ираком в районе горы Кандиль. Не надо исключать и экономические интересы, потому что эти районы в свое время были в составе Османской империи — а это нефтеносные районы Киркука, Мосула, думаю этот контекст тоже присутствует в турецкой внешней политике», — заключил эксперт. Вывод американских войск опосредованно означает, что курды, которые пользовались поддержкой США, о чем неоднократно заявляла Анкара, фактически остаются без поддержки такой могущественной страны, поэтому они ищут помощи в других странах, в частности, во Франции, но курдский вопрос является малозначительным элементом в большой сирийской игре, что подтвердил и неудавшийся референдум по независимости Иракского Курдистана, напоминает Алескеров. По его мнению, вывод армейских подразделений, впрочем, еще не означает, что Вашингтон потеряет нити своего военного присутствия в Сирии. «Наверняка там останутся сторонники США, боевики частных компаний, прокси-силы, группировки, которые вооружались и обучались инструкторами Пентагона, в частности вооруженные силы «демократических сил» и боевики курдских организаций, — пояснил бакинский политолог. — Думаю, что ситуация в Сирии в определенной степени изменится, все идет к тому, что там утвердится другой расклад сил».

Стабилизация ситуации в Сирии является главным ожиданием для всех соседей, в том числе и для Азербайджана, подчеркивает Алескеров. Террористическая волна могла распространиться и на другие территории, но после вмешательства Москвы процесс расширения ареала распространения сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановлен. Теперь многое будет зависеть от действий России, Ирана и Турции, а также сближения позиций с западной антитеррористической коалицией. «Поэтому сейчас большая надежда возлагается на восстановление Астанинского процесса, в рамках которого сторонам удалось найти общий язык, а после вывода американских сил вопросы политического урегулирования станет легче решать. Однако все же большую озабоченность вызывает ситуация вокруг Тегерана, которому пока удается как-то дистанцироваться от возможной конфликтной ситуации с ведущими странами, но вот ввод авианосной группы США в Персидский залив и пуск ракет с кораблей Ирана около авианосца John C. Stennis говорит о том, что горячая фаза конфликта может выйти за пределы Сирии. Поэтому важно, чтобы процесс сирийского урегулирования шел в рамках коллективных действий и этим форматом является Астанинский процесс», — убежден политолог.

Другой бакинский политолог Тофик Аббасов полагает, что вывод американских войск из Сирии продиктован тактическими соображениями, ибо американцы потеряли нити в этой зоне и испытывают большие трудности для дальнейшего пребывания на сирийской земле. Главная причина их неудач в том, что американцы глазами Дональда Трампа не видят перспектив дальнейшего пребывания на сирийской земле с экономической и тактическо-правовой точек зрения. «На первый взгляд американским интересам в Сирии ничто не угрожает. Но с ясной фронтовой позиции возможности Вашингтона очень уязвимы, чтобы сохранить свое лицо Трампу важно уйти вовремя. В этом случае ему удастся добиться восстановления своего престижа. Америке важно иметь приобретения в международной системе координат, если даже они скромные. Она по определению не желает мириться с потерей дивидендов там, где ей прочили успех. Ближний Восток как раз и являет собой тот регион, где Америке прочили дивиденды. Но Вашингтон мыслит иначе, зная, что в этом тесном трении здесь могут иметь место самые неожиданные сценарии. Поэтому Белый дом не желает искушать судьбу», — отмечает эксперт. И констатирует:

«Америке не удалось похоронить Астанинский процесс, потому она и вынуждена мириться с действующим положением вещей, когда Москва совместно с Анкарой и Тегераном смогли выдержать политический прессинг Запада с видами на прорыв».