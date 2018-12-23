Иран начал военные учения в районе Ормузского пролива

Тегеран, , 08:06 — REGNUM Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) начал военные учения в районе острова Кешм, находящегося в Ормузском проливе, сообщает 23 декабря Press-TV.

Согласно данным Press-TV, это завершающая и наиболее крупная часть ежегодных военных учений, называющаяся «Великий пророк». Данные маневры призваны показать: «стабильную силу и безопасность при содействии национального единства и наращивание новых оборонных мощностей» ВС Ирана.

В военных учениях также задействованы беспилотные летательные аппараты и вертолеты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря группировка боевых кораблей ВМС США, во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis, прошла через Ормузский пролив в акваторию Персидского залива. Заход кораблей ВМС США сопровождало около 30 кораблей иранского Корпуса стражей исламской революции, с одного из которых был запущен дрон для съемки американской ударной группы ВМС.