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Почти 300 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Турции

Политика

Многие из беженцев возвращаются на родину после стабилизации военно-политической ситуации

Почти 300 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Турции
Беженка

Анкара, 23 декабря 2018, 07:59 — REGNUM  291 790 сирийских беженцев, покинувших страну из-за военного конфликта, вернулись из Турции на родину, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на совещании по вопросам нелегальной миграции. Об этом сообщает Anadolu.

Сулейман Сойлу отметил, что не все сирийские граждане, бегущие от войны в Сирии, стремятся в европейские страны. Многие из беженцев возвращаются на родину после стабилизации военно-политической ситуации.

Глава МИД Турции связал успехи по стабилизации ситуации в Сирии с турецкими военными операциями «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы страны планируют проведение военной операции против сил самообороны сирийских курдов на севере Сирии.

Жители северных городов Сирии Эль-Хасаке, Камышли и Аль-Букемаль на массовых демонстрациях выступили против проведения турецкой военной операции.

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Война в Сирии
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