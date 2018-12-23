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Для войны с РФ на Украине предлагают создать Ставку главнокомандующего

Политика

Рада пока еще не приняла решение

Для войны с РФ на Украине предлагают создать Ставку главнокомандующего
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Поджигатель. Порошенко. Чертёнок

Киев, 23 декабря 2018, 07:56 — REGNUM  Депутат Верховной рады Виталий Куприй, внес на рассмотрение украинским парламентом проект обращения к президенту страны Петру Порошенко с призывов объявить войну Российской Федерации. В документе среди прочего содержится предложение создать на Украине «ставку верховного главнокомандования» для «организации должного отпора агрессору». Об этом сказано в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте Рады.

Кроме создания ставки Куприй также предлагает ввести уголовное преследование «коллаборационистов страны-агрессора», который, по мнению депутата, представляют угрозу для национальной безопасности Украины.

Также предлагается полностью отключить Украину от российской энергосистемы и начать производство собственного ядерного топлива в стране.

Среди документ содержит требование о полном разрыве дипломатических отноешний с Россией, прекращение любого транспортного сообщения и собственно объявление войны России.

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