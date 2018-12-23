Генассамблея ООН снова одобрила резолюцию по Крыму, направленную против РФ

Нью-Йорк, США, , 07:39 — REGNUM Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций большинством голосов приняла антироссийскую резолюцию по Крыму. Голосование состоялось накануне, 22 декабря, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Резолюция была предложена украинской делегацией, которая утверждает, что на территории Крыма якобы зафиксированы нарушения прав человека и «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове. Стоит отметить, что подобная резолюция принималась и в 2017 году и никаких последствий она не имела.

За резолюцию проголосовали 67 делегаций, что на пять меньшей, чем в 2017 году. Среди проголосовавших «за» — страны Европейского союза», Турция, Япония, США. Против резолюции проголосовали 27 страны, среди которых Китай, Белоруссия, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР, Никарагуа, Венесуэла. Ещё 70 стран воздержались.

При этом пятый комитет ООН уже заявил, что средства из бюджета организации на реализацию данной резолюции выделятся не будут.

Выступая на Генеральной Ассамблее, заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин прямо сказал, что эта резолюция носит совершенно фальшивый и антироссийский характер. Она совершенно бессмысленна по содержанию.

Кузьмин подчеркнул, что какие бы резолюции не принимались, Крым уже невозможно загнать в его украинское прошлое. Что касается Украины, то она перестала быть «комфортной средой» уже даже для самих украинских граждан, которые массово покидают страну в поисках лучшей жизни.

Кроме того, Кузьмин пригласил всех желающих посетить Крым и воочию убедиться, что на полуострове нет тех нарушений, которые описываются в принятой резолюции.