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В Киеве предложили использовать британский корабль для очередной провокации

Политика

В Киеве рассчитывают на проход британского военного судна по Керченскому проливу

В Киеве предложили использовать британский корабль для очередной провокации
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 23 декабря 2018, 07:43 — REGNUM  Разведывательный корабль военно-морских сил Великобритании HMS Echo может пройти через Керченский пролив по приглашению Киева, «чтобы проверить реакцию России». С таким предложением выступил заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в эфире телеканала «Прямой».

Замминистра предложил привлечь разведывательное судно британского флота, которое находится в одесском порту, для проведения очередной провокации в Керченском проливе.

Он отметил, что на борту корабля нет вооружения, хотя оно и входит в состав военно-морского флота Великобритании.

«Когда говорят, что Россия не разрешит проход судна, то у меня возникает один вопрос: а кто-нибудь пробовал пройти?» — добавил Грымчак.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в студии украинского телеканала ZIK Юрий Грымчак напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева. Негодование заместителя министра вызвали слова депутата о том, что провокация с украинскими военными кораблями в Керченском проливе не отвечала интересам Москвы.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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