Мнучин подтвердил отсутствие планов у Трампа уволить главу ФРС

Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не собирается увольнять главу Федеральной резервной системы Соединенных Штатов (ФРС) Джерома Пауэлла, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.

Мнучин заявил, что побеседовал с американским президентом, который сообщил ему следующее:

«Я абсолютно несогласен с политикой ФРС. Я считаю, что их меры по увеличению базовой ставки и сокращению портфолио ФРС — абсолютно ужасная вещь, тем более в свете моих недавних важных торговых переговоров. Но я никогда не думал об увольнении его главы Джея Пауэлла, думаю, я даже не вправе этого делать»

Ранее агентство Bloomberg сообщала о намерениях Трампа уволить со своего поста главу ФРС Джерома Пауэлла из-за решения ведомства поднять базовую процентную ставку до 2,25−2,5% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что не располагает никакими сведениями относительно планов Дональда Трампа уволить главу ФРС Джерома Пауэлла.

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