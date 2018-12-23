Трамп обсудил с Эрдоганом сделку по Patriot

Анкара, , 05:06 — REGNUM Сделке по продаже Турции американских ракетных систем Patriot конгресс помешать не сможет, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Hürriyet Daily News.

По данным дипломатических источников, Трамп и Эрдоган обсудили вопрос турецко-американской сделки. Трамп заверил Эрдогана, что конгресс не станет блокировать импорт в Турцию этого оружия.

Напомним, Анкара покупает Patriot у США и одновременно ЗРК С-400 «Триумф» — у России. В Турции не видят проблемы в покупке конкурирующих вооружений у двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что Анкара предлагала Вашингтону изучить С-400 после приобретения, чтобы, как утверждают источники агентства Bloomberg, смягчить конфликт с американцами из-за импорта у Москвы.

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