Кубинский парламент одобрил проект новой конституции

Гавана, , 04:51 — REGNUM Национальная ассамблея Кубы одобрила проект новой конституции страны, сообщает газета Granma.

Сообщается, что из 602 депутатов проект конституции поддержали 583 человека. После одобрения проект новой конституции будет вынесен на всенародный референдум 24 февраля 2019 года. Глава парламента Эстебан Ласо призвал граждан активно участвовать в грядущем голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября кубинский режиссер и руководитель национального телевидения Хосе Рамон Артигас внес в проект новой конституции Кубы предложение о легализации эвтаназии для смертельно больных. Он подчеркнул, что смертельно больные граждане Кубы имеют право на выбор в пользу безболезненной смерти для избавления от страданий.

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