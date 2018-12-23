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Президент Эстонии может приехать в Россию после ратификации пограндоговора

Политика

Для нее это единственный повод приехать в Москву

Таллин, 23 декабря 2018, 04:28 — REGNUM  Эстонский президент Керсти Кальюлайд может приехать в Россию, если РФ ратифицирует пограничный договор с Эстонией. Об этом она заявила в интервью телеканалу ETV+.

Она подчеркнула, что ратификация пограничного договора — это единственный случай, в котором она согласна посетить Москву. Кальюлайд добавила, что отношения с Россией необходимо поддерживать даже в условиях санкций и несмотря на разногласия с Москвой.

Как сообщило ИА REGNUM, договор между Россией и Эстонией по границам между государствами был подписан главами МИД 18 мая 2005 года в Москве. Однако при ратификации договора парламент Эстонии включил в преамбулу ссылку на Тартуский (Юрьевский) мирный договор 1920.

По мнению МИД РФ, это изменение способно стать прецедентом для будущего предъявления территориальных претензий к России. После этого Россия отозвала свою подпись под документом. Эстония, в свою очередь, не намерена отказываться от преамбулы к закону о ратификации договора о границах с РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эстонии захотели отозвать договор о границе с Россией

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Договоры о границе между Россией и прибалтийскими странами
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