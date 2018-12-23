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Глава Палестины намерен распустить парламент

Политика

Согласно решению конституционного суда

Рамалла , 23 декабря 2018, 04:20 — REGNUM  Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о намерении распустить парламент и назначить перевыборы. Об этом он сообщил на выступлении по телевидению.

По его словам, решение распустить парламент принял Конституционный суд Палестины. Также суд постановил провести перевыборы в течение шести месяцев после роспуска Законодательного совета. Аббас подчеркнул, что он будет придерживаться решения конституционного суда.

Напомним, последние выборы в парламент Палестины проводились в 2006 году. По результатам выборов большинство в парламенте заняло движение ХАМАС. После этого сторонники ХАМАС совершили вооруженный переворот и захватили власть в секторе Газа. После переворота деятельность парламента была фактически парализована.

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