Глава Палестины намерен распустить парламент

Рамалла , , 04:20 — REGNUM Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о намерении распустить парламент и назначить перевыборы. Об этом он сообщил на выступлении по телевидению.

По его словам, решение распустить парламент принял Конституционный суд Палестины. Также суд постановил провести перевыборы в течение шести месяцев после роспуска Законодательного совета. Аббас подчеркнул, что он будет придерживаться решения конституционного суда.

Напомним, последние выборы в парламент Палестины проводились в 2006 году. По результатам выборов большинство в парламенте заняло движение ХАМАС. После этого сторонники ХАМАС совершили вооруженный переворот и захватили власть в секторе Газа. После переворота деятельность парламента была фактически парализована.