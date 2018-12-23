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Мило Джуканович продвигает автокефальность Черногорской православной церкви

Политика

Президент Черногории высказался за автокефалию

Подгорица, 23 декабря 2018, 04:02 — REGNUM  Историческая автокефальность Черногорской православной церкви не вызывает сомнений, заявил президент Черногории Мило Джуканович в эфире национального телевидения.

«Я много раз говорил, что для меня лично несомненным фактом является историческая автокефальность Черногорской православной церкви», — заявил Джуканович.

Отметим, что Джуканович поддерживает отделение Черногорской православной церкви от Сербской православной церкви. По словам Джукановича, автокефалия потребует «большой работы».

В Черногории, напомним, большинство православных являются прихожанами Сербской православной церкви, а не Черногорской православной церкви — неканонической.

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