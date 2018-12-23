Приостановка правительства США может закончиться 27 декабря

Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Частичная приостановка работы американского правительства и госучреждений по причине отсутствия финансирования продлится минимум до 27 декабря, сообщает газета The Washington Post.

Представитель большинства республиканской партии в Сенате Митч Макконел заявил, что его ведомство не будет работать до четверга (27 декабря), как и другие федеральные агентства и госучреждения.

«Послушайте, всякое может случиться. Мы пытаемся провести соглашение, которое может получить 60 голосов в Сенате и большинство в Палате (представителей конгресса США — прим. ИА REGNUM )», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 22 декабря федеральное правительство и ряд государственных учреждений приостановили свою работу из-за отсутствия финансирования.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался утвердить бюджет на новый финансовый год из-за отказа представителей Демпартии включить в него расходы на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп подчеркивал, что без финансирования строительства пограничной стены он бюджет не утвердит.

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