С бесплатной поездкой в Турцию в Брянской области «повезло» детям депутатов

Клинцы, Брянская область, , 03:36 — REGNUM Скандал с участием элиты города Клинцы (Брянская область) разгорелся в конце декабря, сообщает БрянскToday.

В центре скандала оказались экс-замглавы администрации Клинцов Людмила Лубская и мэр города Олег Шкуратов. Они прокомментировали поездку детей в Демре (Турция), который стал городом — побратимом Клинцов.

Поездка состоялась в марте 2018 года на деньги Фонда имени российского посла в Турции Андрея Карлова, погибшего в 2017 году от рук исламиста. В Демре съездили 50 ребят из Клинцов.

Однако журналисты выяснили, что большинство участников турне оказались детьми чиновников, депутатов, работников правоохранительных органов, хотя «изначально вроде бы предполагалось, что в Турции должны отдохнут дети с тяжелыми заболеваниями и находящимися в трудной жизненной ситуации», отмечает издание.

Комментируя эту информацию, Лубская заявила:

«А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?»

Шкуратов при этом обвинил представителей СМИ в том, что они «опошлили» проделанную работу.

«Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. В городе 7 тысяч детей, поехали 50», — сказал Шкуратов.

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