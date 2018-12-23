Белый дом не знает о планах Трампа уволить главу ФРС

Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Белый дом не располагает сведениями о планах американского президента Дональда Трампа уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, заявила пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс телеканалу CNBC.

«Мне не сообщали о планах уволить Пауэлла», — заявил она.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность увольнения Джерома Пауэлла с поста главы ФРС. По мнению агентства, Трамп разочарован решением ФРС повысить базовую процентную ставку.

Как сообщало ИА REGNUM, на последнем своем заседании в 2018 году ФРС США приняла решение о повышении базовой процентной ставки до 2,25−2,5% годовых. Это стало четвертым повышением базовой ставки в 2018 году. В 2019 ведомство планирует еще дважды повысить ключевую ставку.

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