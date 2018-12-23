Куда спешит? В УПЦ МП ответили Порошенко на его подпись под новым законом

Киев, , 02:40 — REGNUM Подписание закона о переименовании УПЦ МП украинским президентом Петром Порошенко произведено с ненужной поспешностью, сообщил Александр Бахов, глава юротдела Украинской православной церкви МП, в Facebook.

Комментируя подписание законопроекта №5309 о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Русской православной, Бахов написал:

«Для чего такая спешка? Есть очень много законов, которые ждут своей очереди. Например, законопроект №6642 (который упрощает процедуру регистрации религиозных организаций) был принят еще в октябре 2018 и направлен на подпись президенту Украины, и до сегодняшнего дня не известна его судьба».

Напомним, Верховная рада приняла закон о переименовании 20 декабря. Через два дня, 22 декабря, Порошенко поставил под ним свою подпись. Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский назвал решение по переименованию окончательным отрывом власти от народа.

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