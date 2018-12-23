Пашинян: «Надо ли серьезно относиться к ОДКБ или нет?»

Ереван, , 01:13 — REGNUM «Мы, учитывая нашу атмосферу безопасности, должны задать самим себе вопрос — надо ли серьезно относиться к ОДКБ или нет? Это важная констатация, и конечно, эти темы обсудим», — заявил журналистам в субботу, 22 декабря, и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

По его словам, он доволен обсуждениями в рамках ОДКБ.

«Вопрос назначения генсека ОДКБ — не самый важный. Это ротационная должность, и, естественно, не закреплена за Арменией. Важно содержание ОДКБ, и я доволен обсуждениями, которые были, поскольку состоялись открытые обсуждения, которых в ОДКБ никогда не было», — отметил Пашинян.

По его словам, консенсус более важен в контексте содержания ОДКБ, чем в вопросе генсека Организации.

Говоря о том, почему армянская сторона до сих пор не приняла в Ереване кандидата на пост генсека ОДКБ от Белоруссии Станислава Зася, Пашинян заявил, что это пока не целесообразно.

«Пока переговоры продолжаются, мы не сочли это целесообразным. Мы не отказали, а сказали, что на данном этапе это не целесообразно. Переговоры будут продолжены», — цитирует Пашиняна Новости-Армения.

Кризис в ОДКБ возник после отзыва Ереваном 30 октября своего представителя Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ без предварительного согласования этих процедур с другими партнерами по Организации.

8 ноября лидерам стран-членов ОДКБ на саммите в Астане не удалось прийти к консенсусу по кандидатуре нового генсека организации. Вопрос должен был быть рассмотрен 6 декабря на саммите глав ОДКБ в Санкт-Петербурге, но он был перенесен без указания точной даты его проведения. До тех пор и.о. генсека ОДКБ останется представитель России Валерий Семериков.

Армения, являющаяся действующим председателем ОДКБ (согласно русскому алфавиту по названиям стран-членов Организации — ред.) настаивает на назначении своего представителя, поскольку Юрий Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет (срок полномочий армянской стороны истекает в 2020 году). С этим не согласен, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, предложивший передать полномочия генсека ОДКБ его стране.

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