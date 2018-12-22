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Кадыров заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы РФ

Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен завершить политическую карьеру будучи руководителем республики

Кадыров заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 22 декабря 2018, 23:17 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров в будущем не планирует баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Об этом сам политик заявил в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, политическую карьеру он намерен завершить будучи руководителем республики.

Кадыров также добавил, что у него нет желания работать в должности руководителя федерального министерства.

Напомним, 13 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что если бы Чечня получала от федерального центра больше средств на развитие региона — результаты деятельности региональных властей были бы более заметны.

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Российский политик Рамзан Кадыров
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