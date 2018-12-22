Кадыров заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы РФ

Грозный, , 23:17 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров в будущем не планирует баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Об этом сам политик заявил в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, политическую карьеру он намерен завершить будучи руководителем республики.

Кадыров также добавил, что у него нет желания работать в должности руководителя федерального министерства.

Напомним, 13 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что если бы Чечня получала от федерального центра больше средств на развитие региона — результаты деятельности региональных властей были бы более заметны.

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