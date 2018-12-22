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Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* подал в отставку

Политика

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* подал в отставку
Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Бретт Макгурк

Вашингтон, 22 декабря 2018, 22:52 — REGNUM  В США подал в отставку спецпредставитель главы Белого дома по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгурк. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.

«Макгурк подал в отставку», — передает вещатель.

Источник телеканала отметил, что Макгурк принял такое решение в знак протеста против вывода войск США из Сирии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон принял решение о постепенном выводе американских военных из Сирии.

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