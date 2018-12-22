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Названо имя кандидата на пост посла Польши на Украине

Политика

«Есть предложение»

Названо имя кандидата на пост посла Польши на Украине
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Посольство Польши в Киеве

Варшава, 22 декабря 2018, 21:29 — REGNUM  Заместителя главы МИД Польши Бартоша Цихоцкого в ближайшее время могут назначить послом страны на Украине. Об этом, как передает «Польское радио», заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Есть предложение (МИД Польши), чтоб туда (на Украину) поехал Цихоцкий, который занимает пост вице-министра иностранных дел», — отметил Дуда.

Ранее ряд СМИ сообщил, что посол Польши на Украине Ян Пекло будет отозван 31 января 2019 года.

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Украина и Польша
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