Трамп: «ИГ* в значительной степени побеждено»

Вашингтон, , 20:17 — REGNUM США намерены вывести войска из Сирии, так как международная террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «значительной степени побеждена». Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Когда я стал президентом, там (в Сирии) был разгул ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — написал Трамп. — Сейчас же ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в значительной степени побеждено».

По его словам, «местные страны» сами могут позаботиться о разгроме оставшихся боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 г. глава Белого дома Дональд Трамп заявил о победе США над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также анонсировал вывод военного контингента США из Сирии.

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