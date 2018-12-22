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Трамп: «ИГ* в значительной степени побеждено»

Политика

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Трамп: «ИГ* в значительной степени побеждено»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пистолет

Вашингтон, 22 декабря 2018, 20:17 — REGNUM  США намерены вывести войска из Сирии, так как международная террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «значительной степени побеждена». Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Когда я стал президентом, там (в Сирии) был разгул ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — написал Трамп. — Сейчас же ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в значительной степени побеждено».

По его словам, «местные страны» сами могут позаботиться о разгроме оставшихся боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 г. глава Белого дома Дональд Трамп заявил о победе США над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также анонсировал вывод военного контингента США из Сирии.

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