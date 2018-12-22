Турецкая армия отложит наступление на севере Сирии

Анкара, , 17:47 — REGNUM Президент Турции Эрдоган заявил 21 декабря о том, что крупномасштабная военная операция против курдских отрядов Народных защитников на северо-востоке Сирии будет отложена. Это делается для того, чтоб американские военные получили достаточно времени для эвакуации из Сирии.

Известно, что военные США передали турецкой армии карту с нанесенными объектами на северо-востоке Сирии, где находятся американские военнослужащие. Это так, на всякий случай.

Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция не заинтересована в каких-либо сирийских территориях, а сосредоточена только на борьбе с террористическими организациями.

Следует заметить, что неделю назад Реджеп Эрдоган заявил, что север Сирии, это юг Турции.

Президент Турции также отметил, что вопросы региональной безопасности Турция решает совместно с Россией и Ираном.

Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил о серии тяжелых столкновений, которые вспыхнули 21 декабря между протурецкой Свободной сирийской армией и курдскими отрядами Народных защитников. Бои шли в городе Айн-Дакна на севере провинции Алеппо. Однако в результате обе стороны остались на своих позициях.