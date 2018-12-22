Израиль заявляет о своих планах активизироваться в Сирии

Иерусалим, , 17:24 — REGNUM 20 декабря состоялся пятый трехсторонний саммит Греции, Кипра и Израиля. Он прошел в городе Беэр-Шева. На нем выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В ходе своего выступления Нетаньяху заявил, что Израиль активизирует свои усилия в Сирии. В частности он сказал, что Израиль будет действовать, чтобы предотвратить попытки Ирана усилиться на территории Сирии в военном отношении. Кроме того, премьер Израиля уверен, что его страна будет это делать при полной поддержке США.

Биньямин Нетаньяху сообщил, что был предупрежден о выводе американских войск из Сирии заранее во время телефонных разговоров с президентом Дональдом Трампом 17 декабря и госсекретарем США Майком Помпео 18 декабря.

Было также заявление представителя Израиля в ООН Дэнни Дэнона, в котором он подчеркнул, что «мы сделаем все необходимое для защиты нашего народа, независимо от того, есть ли там американские войска, российские войска или какие-либо другие страны». Дэнни Дэнон также добавил, что Тель-Авив испытывает «озабоченность» по поводу Сирии.

Иран неоднократно подчеркивал, что его силы сохраняют исключительно консультативное присутствие в Сирии, и отрицал любые планы по созданию постоянного военного присутствия в стране.