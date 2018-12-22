Украинский певец назвал Россию «Черной дырой»

Киев, , 16:52 — REGNUM Украинский певец Андрей Хлывнюк, возглавляющий группу «Бумбокс», назвал Россию «черной дырой», сообщает 22 декабря «Рен ТВ».

Причиной подобного отношения стало, по мнению музыканта, внезапная трансформация прежде любимой им страны в нечто другое, что он и охарактеризовал данным эпитетом. Изменения произошли, убежден певец, в 2014 году.

Напомним, многие украинские исполнители не разделяют взгляды Хлывнюка и продолжают посещать Россию, в частности к ним относятся такие звезды, как Ани Лорак, Светлана Лобода, Макс Барских.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети борются с цензурой с помощью «безопасного» рэпа