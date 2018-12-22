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Украинский певец назвал Россию «Черной дырой»

Политика

Прежде он считал иначе

Киев, 22 декабря 2018, 16:52 — REGNUM  Украинский певец Андрей Хлывнюк, возглавляющий группу «Бумбокс», назвал Россию «черной дырой», сообщает 22 декабря «Рен ТВ».

Причиной подобного отношения стало, по мнению музыканта, внезапная трансформация прежде любимой им страны в нечто другое, что он и охарактеризовал данным эпитетом. Изменения произошли, убежден певец, в 2014 году.

Напомним, многие украинские исполнители не разделяют взгляды Хлывнюка и продолжают посещать Россию, в частности к ним относятся такие звезды, как Ани Лорак, Светлана Лобода, Макс Барских.

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Политическая жизнь Украины
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