Кравчук рассказал, когда Украина сможет вступить в ЕС

Киев, , 16:20 — REGNUM Украине для вступления в Европейский союз потребуется до 10 лет. Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.

«Я думаю, чтобы стать (Украине) членом ЕС, надо до 10 лет», — сказал украинский политик.

По его словам, Украина сможет вступить в сообщество только после проведения реформ, на которые потребуется не один год.

«Много пройдёт времени, — отметил Кравчук. — Но дорога (в ЕС) открыта».

Напомним, 21 декабря президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что после встреч в Брюсселе на полях Европейского совета он «верит, что проукраинское единство в ЕС остается непоколебимым».

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