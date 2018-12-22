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Президент Австрии рассказал о состоянии вооруженных сил страны

Политика

В 2019 году военный бюджет будет увеличен

Вена, 22 декабря 2018, 15:58 — REGNUM  Состояние австрийских вооруженных сил не соответствует требованиям Конституции страны. Об этом заявил Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, пишет газета Kronen Zeitung 22 декабря.

В своем указе накануне Нового года Ван дер Беллен объявляет, что во время переговоров о бюджете в будущем году он обеспечит восстановление «конституционного состояния федеральной армии». Он пишет, что «2019 год будет решающим для австрийских вооруженных сил и их будущей боеготовности».

Проблемы безопасности не уменьшатся в ближайшие годы, и граждане Австрии хотели бы иметь «армию, на которую они могут положиться», пишет президент. Поэтому политическое руководство обязано обеспечить армию необходимыми ресурсами.

Ранее газета писала о том, что Военно-воздушные силы Австрии озвучили «призыв о помощи». Издание написало, что отклик на этот призыв обернется немалыми деньгами для налогоплательщиков.

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Политическая жизнь Австрии
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