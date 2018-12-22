Макрон — «желтым жилетам»: Я вас услышал. Вы правы

Париж, , 15:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пытается преодолеть самый тяжелый период своего президентства. Число участников акций желтых жилетов снижается, напряженность тоже, но дискомфорт не исчезает, пишет испанская газета El País в ночь на 22 декабря.

В необычном для себя стиле Макрон проявляет смирение. Он обратился к активистам интернет-платформы, которая породила протестное движение:

«Я услышал послание. Я вам отвечаю прямо — вы правы».

Трудность для французского правительства заключается в том, чтобы разрешить кризис, исход которого никто не может предугадать. Одна из гипотез заключается в том, что протесты сойдут на нет, партийная игра сумеет рассеять недовольство, и после корректировки политики Макрон продолжит свои реформы. Более жестко, но мудро после этого тягчайшего поражения в своей недолгой карьере.

Вторая гипотеза заключается в том, что после этого социального взрыва, поддержанного народной симпатией, все изменится принципиально. И его невозможно будет уладить с помощью четырех «заплаток» в законодательстве.

«Желтые жилеты» заставляют не только исправлять политику правительства, но и ее стиль. Возникла напряженность между Макроном и его премьер-министром Эдуардом Филиппом, а также внутри парламентского большинства, которое еще несколько недель назад казалось дисциплинированным каменным блоком.

В период с января по март Эммануэль Макрон хочет организовать открытые дебаты с населением, чтобы восстановить доверие граждан, которые считают его далеким от реальных проблем и высокомерным. Желание вернуть доверие людей и заставило его отправить сообщение на change.org под петицией с требованием снизить налог на топливо.

«Высказывая мне свое недовольство с помощью этой петиции, вы совершаете гражданский акт. Этот диалог, если вы согласны, я хотел бы продолжить», — говорит Макрон протестующим тем тоном, который было сложно представить еще месяц назад.

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