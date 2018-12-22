Хроники «церковной войны». Украина

Марьян Сидорив, , 14:15 — REGNUM

Если описывать то, что происходит на церковном поле Украины в милитарных категориях, то волей-неволей придется использовать термин «война». Пока еще не вылившаяся в артиллерийские залпы, но от этого не менее ожесточенная. Пока эту войну можно назвать «фанарско — чистопереулковская». Потому что Фанар (в Стамбуле) — это резиденция константинопольского патриарха Варфоломея, а Чистый переулок, 5 (в Москве) — адрес резиденции патриарха Русской Православной Церкви Кирилла.

Формально война была объявлена еще 15 октября, когда Синод русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Напомню, что евхаристическое общение (возможность совместного служения клириками различных православных Церквей) является символом канонического единства этих Церквей, предоставляющим возможность для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах в другой церкви.

Первые «залпы» украинской церковной войны прозвучали тогда же, еще осенью. Еще в середине сентября Фанар направил в Украину двух своих экзархов — Даниила Памфилийского и Илариона Эдмонтонского с миссией «проложить путь к автокефалии» (формулировка экзарха Даниила) украинской поместной церкви. «Чистый переулок» отреагировал, и в октябре заявил об отправке в Турцию священника, который будет совершать регулярные богослужения в храме святых Константина и Елены, расположенном на территории генконсульства России в Стамбуле. 11 ноября священник Георгий Сергеев провел там первую литургию.

Это, безусловно, был явный «сигнал» в сторону Фанара. Ведь каким бы «Вселенским» не был константинопольский патриархат, с точки зрения арифметики — это крошечная греко-христианская община в окружающем мусульманском мире. Ведь основная масса греков была выдавлена из Турции еще в 1923 году, после катастрофического разгрома греческой армии у Анкары (23 августа 1921 года).

И в «Чистом переулке» очень «толсто» намекнули, что

«В Турции у Константинопольского Патриархата, по самым оптимистичным оценкам, насчитывается около двух тысяч верующих, тогда как русскоязычных людей сейчас в этой стране десятки тысяч. Это и русские, которые туда перебрались на постоянное место жительства, и те, кто приезжает туда отдыхать, это наши русские женщины, вышедшие замуж за граждан Турции. В таких городах, как Стамбул, Анталия, Алания, Анкара, сейчас проживает большое число русских, и они нас спрашивают: в какие храмы нам ходить? Сейчас им ходить некуда, потому что в Турции имеются только храмы Константинопольского Патриархата. Конечно, Русской Православной Церкви придется заняться пастырским окормлением наших верующих в Турции"(митрополит Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ).

С точки зрения православной обрядности это, может быть, и «окормление», но с позиций военной истории — безусловное «вторжение» на территорию Турции (которую Фанар считает «своей»), ответ на такое же «вторжение» константинопольских экзархов на территорию Украины (которую уже Чистый переулок считает «своей»). Хотя, правды ради, следует заметить, что это была «лайт-версия» ответа, поскольку храм Константина и Елены находится на территории генконсульства России, а значит — экстерриториален. Поэтому Фанар реагировал очень вяло, но далее пошел на обострение.

13 декабря, в день святого апостола Андрея Первозванного, экзархи Константинопольского патриархата провели первую литургию в Андреевской церкви в Киеве. Практически сразу появилась информация, что священник Московского патриархата проведет Божественную литургию 22 декабря в Белеке, Анталья. В церкви Рухулла, в «саду религий». И вне зависимости, пройдет оно завтра или нет, это можно рассматривать только как новый сигнал о возможности «вторжения» РПЦ на каноническую территорию Фанара, причем уже даже не экстерриториальную, а просто курортную.

Здесь уже не выдержали нервы у старейшего (89 лет) иерарха Фанара, митрополита Писидийского Сотерия. В статье-комментарии на главном сайте Константинопольского патриархата (Ортодоксия.инфо) он с гневом заявил, что русские нарушают два (30-е и 35-е) Правила Святых Апостолов, запрещающих проводить обряды «вне пределов своей епархии» и обращаться за получением власти «к мирским начальникам». То есть, делать то, что Фанар незадолго до этого сделал на территории Украины.

А через два дня Фанар оформил «де юре» свой украинский блицкриг. В Киеве был проведен Объединительный Собор, на котором было провозглашено создание новой «Православной Церкви Украины», в соответствии с Уставом которой правом принятия окончательного («высшего») слова в принятии законов и судебных решениях наделен Константинопольский патриарх. Если использовать, опять-таки, военно-историческую терминологию, это «аннексия». То есть смена юрисдикции определенной территории (= «присоединение», annexus) в одностороннем порядке.

Судя по всему, Чистый переулок уже готовит ответ. В начале ноября приход храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции, Италия, перешел из юрисдикции Константинопольского Патриархата в «Русскую православную церковь заграницей», РПЦЗ. А это самоуправляемая церковь В СОСТАВЕ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА». И это еще не конец…

Ведь на ноябрьском Синоде Константинопольский патриархат распустил «Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе», предложив ее приходам (а их не менее шестидесяти) войти в состав различных митрополий Константинопольского патриархата. РПЦ тут же запустила идею перехода этих приходов под свою юрисдикцию. И совершенно не исключено, что 23 февраля парижская Внеочередная Генеральная Ассамблея «Архиепископии» не прислушается к этому предложению.

Но это Европа. А в Украине «Чистый переулок» явно приглашает своих противников «к ошибке». И, похоже, не зря. 16 декабря, на следующий день после «объединительного Собора» Синод Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) снял с должностей и запретил совершать богослужения своим митрополитам Симеону Винницкому и Александру Переяславскому. Именно за участие в этом Соборе. И митрополиты (или их окружение) прокололись.

В прессе появились Патриаршии Грамоты от Варфоломея в адрес этих митрополитов, в которых Фанар принимал «Вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола вместе с Вашим клиром и непорочным благочестивым народом, освобождая от всякой ответственности…». Но эти Грамоты ни в коем случае нельзя было обнародовать, поскольку датированы они были «ЧЕТЫРНАДЦАТЫМ ДЕКАБРЯ». То есть, в день Собора, ПЯТНАДЦАТОГО, они были иерархами уже не УПЦ (МП), а уже Константинопольского (Вселенского, Экуменистического) патриархата.

Но участие хотя бы одного иерарха канонической УПЦ (МП) в Соборе было необходимым условием его проведения. И на этом настаивал, в первую очередь, сам патриарх Варфоломей — ведь никакие синоды не признавали каноничной (законной) Церковь Киевского Патриархата (предстоятель Филарет) и украинскую автокефальную Церковь (предстоятель Макарий). Таких каноничных митрополитов на Собор прибыло только два — и это именно Симеон и Александр. Но, как оказалось, к тому времени они уже сутки, как были прихожанами и иерархами не Украинской, а Константинопольской церкви.

Тогда получается, что Украинская Православная Церковь на Соборе представлена не была и Собор теряет даже малые элементы законности, превращаясь в акцию никем не признанных церковных образований Филарета и Макария, проведенную под патронажем государственной власти (что противоречит 35-му Правилу Святых Апостолов) и под руководством епископов «вне пределов своей епархии» (пренебрежение 30-м Правилом). О такой мелочи, как украинская Конституция с ее 35-й статьей («Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства…») можно просто не вспоминать.

Масса украинских прихожан этой канонической коллизии даже не заметит и будет жить на эмоциях. Но это «война», где «масса» чаще всего ассоциируется со словом «мясо». А вот «полководцы» вынуждены будут искать союзников и покровителей. И ближайшее «поле союзников» — это предстоятели поместных автокефальных церквей (7 патриархов, три митрополита и три архиепископа). А уж они-то — точно доки в казуистике и коллизиях.

Киев