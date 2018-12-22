РПЦ начинает экспансию в мир

Станислав Стремидловский, , 13:48 — REGNUM

В столичном Храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являющегося правящим архиереем первопрестольного града, прошло ежегодное итоговое епархиальное собрание города Москвы. На нем еще раз говорилось о ситуации на Украине.

Как заявил глава Русской православной церкви, «этот год был весьма непростым для всей Православной церкви и особенно для православных верующих Украины. Даже 1030-летие Крещения Руси, яркий повод вспомнить о многовековом единстве наших народов, бережно хранимом со времен святого равноапостольного князя Владимира, некоторые политики и поддерживаемые ими вожди раскола попытались использовать как предлог для того, чтобы расколоть нашу Церковь. А самое печальное, что в этом стремлении их поддержал Константинопольский патриархат». По итогам собрания клирики приняли постановление, в котором «духовенство, монашествующие и миряне Московской епархии обращаются к митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату, клиру, насельникам и насельницам обителей, а также ко всем верным чадам Украинской православной церкви со следующими словами: «Досточтимые владыки, отцы, братья и сестры! Мы восхищаемся Вашим мужеством, твердостью в вере, духовным дерзновением. Мы непрестанно молимся о вас. Уста наши отверсты к вам, <…>, сердце наше расширено (2 Кор. 6:11). Да дарует вам Господь терпение и крепость в испытаниях, да избавит Он вас от постигших обстояний, да исправит и да пременит на благое омраченные сердца всех тех, кто вносит смуту в жизнь народа Божия благословенной украинской земли!».

Это констатация определенных фактов. А что дальше? Портал «Русская народная линия» информирует, что во время обсуждений было отмечено, что посягательства Фанара на Украину, его действия можно назвать даже ересью, но это требует оценки мирового Православия. «Константинопольский патриарх ссылается на правило Четвертого Вселенского собора, которое имеет совсем другой смысл и говорит о праве суда патриархата над входящими в его состав митрополиями, — пишет издание. — Было сказано и об увеличении приходов, и о создании новых епархий для противостояния Фанару. Снисхождения больше не будет». Таким образом, можно сказать, что РПЦ делает стратегические шаги по расширению своего присутствия в мире, значительно выходя за рамки Церкви «национальной традиции». Она собирается представить свой образ христианства, альтернативный тому, что все это время предлагал Константинопольский патриархат. Это очень сложная задача со многими неизвестными. И на этом пути Русской православной церкви потребуются союзники. Прежде всего, это, конечно, Православные церкви, с которыми Московский патриархат поддерживает евхаристическое общение, а также различные русские общины старых и новых эмигрантов.

В это связи важными становятся переговоры между РПЦ и распущенной недавно решением константинопольского патриарха Варфоломея Архиепископией православных русских церквей в Западной Европе — экзархатом Константинопольского патриархата. Архиепископия отказалась покончить с собой и, насколько известно, ведет сегодня диалог с различными патриархатами (в том числе с Московским) о присоединении. Это очень деликатная материя, от успеха переговорного процесса зависит многое, поскольку его итоги будут восприниматься как прецедент, который покажет, насколько РПЦ способна быть дипломатичной, принимать особые условия, в которых существуют европейские православные, их традиции и устои. Нежелательно повторение печального опыта с «приведением к ноге» Сурожской епархии, вызвавшего раскол ее. В то время как есть более удачный пример воссоединения Русской православной церкви заграницей и Русской православной церкви. Также необходимо будет активизировать взаимодействие и с теми приходами и епархиями Православных церквей, которые находятся вне пределов страны пребывания Матери-Церкви. Фанар давно пытается их поднять под себя, запихнув в некие собрания, где епископ Константинопольского патриархата и только он должен иметь право вязать и решить своих собратьев. Альтернативой тому способна стать модель соборности и равноправного обсуждения дел.

Но эта же задача требует и осмысления роли РПЦ в самой России. На наш взгляд, ей требуется упорядочить отношения с государством. Простой пример. В приложение к докладу патриарха Кирилла на епархиальном собрании города Москвы был добавлен раздел «Изменения в законодательстве» с формулировкой «в указанных законах учтены следующие предложения Русской православной церкви». Это вызывает вопросы, каким является механизм участия Церкви в деятельности светской власти и обратное участие светской власти в жизни Церкви. Такого рода вещи нужно прописывать на институциональном уровне, чтобы не вызывать соблазны. Рабочим инструментом здесь может стать опыт Католической церкви. Как напоминал в недавнем интервью ИА REGNUM апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре, «на данный момент по всему миру насчитывается целых 62 договоренности между государством и Церковью. Оговоренные в этих соглашениях положения не предусматривают привилегий для католиков, но закрепляют права, исходящие из основополагающего права на свободу совести и религии, которыми могут затем пользоваться все граждане какой-либо нации, а не только католики. Другими словами, эти соглашения предлагают правительствам базовую платформу для решения вопроса о свободе религии, которая как прецедент распространяется на все христианские конфессии и на все религии и предоставляет гарантии для всех».

Наконец, паки и паки скажем о необходимости нового определения смысла христианского единства. Некоторые эксперты, оценивая развитие событий на Украине, с легкой долей иронии отмечали тот факт, что и сторонники автокефалии, и противники ее зачастую апеллировали к мнению Ватикана. Парадокс. Столько веков православные противопоставляли себя Риму, а сегодня выяснилось, что Святой престол остался чуть ли не единственным арбитром, к которому прибегают стороны. И это говорит о том, что христианское единство живет сегодня не в Символе Веры, который произносится на каждой литургии или мессе, не в принятии «единственно правильного учения» о том, Кто в Чаше. А в том, кто вокруг Чаши и с кем можно конструктивно выстраивать пространство вокруг себя и с иными.