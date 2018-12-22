МИД РФ ответил на очередное обвинение из США о «вмешательстве» в выборы

Москва, , 13:18 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление разведки США, которая утверждает, что Россия, Китай и Иран якобы вмешивались в промежуточные выборы в Конгресс и выборы губернаторов 2018 года. Соответствующее сообщение Захарова опубликовала сегодня, 22 декабря, на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран якобы вмешивались в ход американских промежуточных выборов в Конгресс США и выборов губернаторов большинства штатов, которые прошли в ноябре 2018 года. Якобы эти страны «оказывали влияние» на граждан США, чтобы те проголосовали так, как нужно этим странам.

По дурной традиции Коутс конечно же не удосужился привести хоть какие-то доказательства подобного «вмешательства».

Захарова отметила, что подобные заявления, звучащие из уст официальных лиц, лишь унижают американский народ.

«Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут «снова великими», так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает», — пишет Захарова.