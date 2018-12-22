Глава индийского штата Чхаттисгарх намерен начать переговоры с наксалитами

Нью-Дели, , 17:11 — REGNUM Новый главный министр индийского штата Чхаттисгарх Бхупеш Багхел пообещал разрешить проблему маоистского экстремизма посредством переговоров с лидерами наксалитов и представителями местного населения. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Отвечая на вопросы журналистов, Бхупеш Багхел подчеркнул, что если бы противостояние наксалитов и центральной власти в Чхаттисгархе можно было бы разрешить силой оружия, то за 15 лет правления «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) во главе с Раманом Сингхом решение было бы непременно найдено. Главный министр заявил, что у него нет желания поставить рекорд по числу тел погибших экстремистов, а потому он предлагает всем заинтересованным сторонам сесть за стол переговоров. Бхупеш Багхел уверен, что таким образом ему удастся заставить население штата начать вновь доверять правительству.

Наксалиты, или индийские маоисты, являются вооруженными экстремистскими группировками, борющимися за свержение власти и установление коммунистического правления в стране. Наксалиты наиболее активны в Центральной и Восточной Индии.