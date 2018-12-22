10 ведомств Индии получили право доступа к данным всех компьютеров страны

Нью-Дели, , 13:44 — REGNUM Министерство внутренних дел Индии предоставило десяти федеральным ведомствам доступ к данным на всех компьютерах внутри страны. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», в число указанных государственных служб вошли ведомства внутренней и внешней разведки, бюро по контролю за оборотом наркотиков, а также ряд учреждений, осуществляющих контрольные функции в сфере налогообложения и финансов.

Указ министерства внутренних дел Индии гласит, что перечисленные ведомства имеют право «перехватывать, вести мониторинг и осуществлять дешифровку любых данных, которые были созданы, переданы, получены с помощью или хранятся на каком-либо компьютере, территориально расположенном в Индии». Согласно указу, поставщики услуг сети Интернет, а также пользователи будут обязаны предоставить всю необходимую техническую помощь и содействие по требованию уполномоченных ведомств. Отказ сотрудничать повлечет за собой штраф и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Данный указ был издан министерством внутренних дел Индии на основании статьи 69 «Закона об информационных технологиях» (2000). Согласно положениям данного нормативного правового акта, правительство Индии имеет право уполномочить ряд служб перехватывать, вести мониторинг и осуществлять дешифровку данных на любом компьютере внутри страны в целях «защиты суверенитета и территориальной целостности страны, поддержания безопасности страны и сохранения дружественных отношений с другими государствами».