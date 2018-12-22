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Оппозиционный политик возглавил комитет бюджета парламента Пакистана

Политика

Национальная Ассамблея утвердила состав Комитета государственного бюджета и Постоянного комитета права

Исламабад, 22 декабря 2018, 16:45 — REGNUM  Национальная Ассамблея Пакистана (нижняя палата парламента) утвердила состав двух новых комитетов: Комитета государственного бюджета (антикоррупционный комитет) и Постоянного комитета права.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, оба комитета возглавили оппозиционные политики: во главе Комитета государственного бюджета оказался лидер оппозиции в парламенте Шахбаз Шариф, Постоянным комитетом права будет руководить Хваджа Саад Рафик.

Подобный результат стал возможен после того, как премьер-министр Пакистана Имран Хан изменил своё решение и уступил Шахбазу Шарифу пост главы Комитета госбюджета, в задачи которого, среди прочего, будет входить расследование коррупционных дел, связанных с братом Шахбаза, бывшим премьером Навазом Шарифом.

Пакистанские СМИ уже успели назвать это событие «главным поворотом» в политических событиях этого года.

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Зарубежная хроника
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