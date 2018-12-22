Пакистанская мусульманская Лига предлагает создать провинцию Южный Панджаб

Исламабад, , 16:56 — REGNUM В Национальной Ассамблее Пакистана прошло обсуждение возможности создания ещё одной провинции на территории Панджаба.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская Лига (Наваз)» Шахбаз Шариф заявил о готовности поддержать создание на территории провинции Панджаб ещё одной провинции — Южного Панджаба. Председатель «Пакистанской мусульманской Лиги (Наваз)» призвал правящую партию «Движение за справедливость» и правительство «не бежать от вопроса», а поддержать его предложение. Он также предложил создать ещё один субъект федерации в Панджабе, провинцию Бахавалпур.

Представитель правящей партии Амир Догар назвал выступление Шарифа «стремлением к политическому рейтингу», но не отверг возможности создания новой провинции. По мнению правящей партии, однако, создавать на месте Панджаба третью провинцию, Бахавалпур, не имеет смысла.

Ожидается, что создание новой провинции Южный Панджаб станет одним из основных вопросов в повестке дня парламента в ближайшие месяцы.