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Премьер Пакистана пожаловался генсеку ООН на жестокость индийских военных

Политика

Имран Хан позвонил Антониу Гутеррешу и выразил недовольство тем, что ООН никак не влияет на происходящее в Кашмире

Исламабад, 22 декабря 2018, 16:26 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан позвонил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, чтобы обсудить с ним проблему Кашмира.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Имран Хан выразил недовольство тем, что ООН никак не влияет на происходящее в Кашмире и остаётся безучастным к массовым «нарушениям прав человека» в индийском штате.

Негативная реакция Имран Хана вызвана событиями в неспокойном индийском штате 15 и 16 декабря, когда индийские военные применили силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибло по меньшей мере семеро мирных жителей, ещё более 30 получили ранения. МИД Пакистана и сам премьер-министр Пакистана выразили глубокую озабоченность происходящим, а Организация Исламского сотрудничества охарактеризовала действия индийских войск как «теракт».

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Зарубежная хроника
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